Paraíso das Águas realiza III Copa Regional de Futsal Novos Talentos

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Coordenação de Esportes realiza no próximo sábado e domingo, 23 e 24 de setembro, a III Copa Regional de Futsal Novos Talentos, que será disputada por atletas das categorias fraldinha, pré-mirim, mirim e infantil.

Participando da competição estão as cidades de Aporé (GO), Cassilândia, Inocência, Chapadão do Céu(GO) , Chapadão do Sul e Paraíso das Águas.

De acordo com os organizadores do evento, aproximadamente 250 atletas estarão envolvidos da competição.

No sábado, o evento começa a partir das 13horas e no domingo os jogos começarão às 8 horas da manhã.

A entrada é gratuita e toda população está convidada a prestigiar a III Copa Regional de Futsal Novos Talentos.

Texto: Daniela Lossávero

