Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Influência astral muito benéfica para uma renovação profissional e para solucionar seus problemas pessoais. Fará boas amizades e receberá o apoio de pessoas que exercem muita influência. A sua mente estará esmiuçando todos os lados de uma questão.

TOURO – Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim estará você nesta fase que têm tudo para ser muito boa. Mas evite estragar tudo isso por causa dos ciúmes. Sua tendência será de se fechar, inclusive com os seus familiares.

GÊMEOS – Sob a influência de sua segunda casa zodiacal pode fazer compras ou vendas lucrativas. Procure cuidar de sua saúde. Atividade brilhante na vida social, esportiva e administrativa. Aproveite bem este período, em que provavelmente, conhecerá pessoas influentes.

CÂNCER – Notícias e novidades com maior interesse podem surgir no final deste dia. Ao tratar de negócios com outras pessoas, saiba avaliar suas possibilidades e as dos outros. Até depois de amanhã, algo poderá dar muito lucro. Muita felicidade e alegria ligadas ao setor social.

LEÃO – Gastos excessivos de dinheiro o perturbarão nos próximos dias. Saiba que devido à influência de Júpiter, você estará predisposto para isso. Procure aprender mais com as pessoas amigas. Não tenha medo de se arriscar, tome a iniciativa de procurar essas pessoas.

VIRGEM – Aproveite a influência para colocar em dia os seus negócios e compromissos que estão em atraso. Força estratégica para superar um problema íntimo, de natureza amorosa que há algum tempo, vem interferindo nos seus pensamentos.

LIBRA – Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão sugerir a ideia de uma viagem. Procure expressar as suas ideias, para que as pessoas que sempre se opuseram a elas possam compreendê-las com mais clareza.

ESCORPIÃO – Todas as suas possibilidades de êxito, estarão conjugadas hoje. Excelente período para contratos. Os astros dizem que o amor estará em foco, e os seus relacionamentos amorosos tomarão muito da sua atenção.

SAGITÁRIO – Felicidade amorosa, sentimental e bastante sucesso nas diversões e nas festividades onde comparecer, estão previstos para você. Bom relacionamento com os familiares e amigos. Hoje é um dia favorável para praticar esportes.

CAPRICÓRNIO – Ótimo fluxo astral para o tratamento de sua beleza física e para impor mais moral em seu ambiente social. Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno amoroso, perfeita correspondência sentimental. A fase é muito boa, e você deve aproveitá-la ao máximo.

AQUÁRIO – Bom momento para tratar de assuntos financeiros e questões relacionadas com a justiça. Favorável ao amor. Por estes dias estará terminando a sua melhor fase em tudo o que se refira às comunicações.

PEIXES – Dia bom para passeios. Êxito artístico. Tudo o que você tiver em atraso, com relação a papéis, cartas, documentos, ou mesmo uma conversa franca e aberta com alguém, chegou a hora de fazê-lo, principalmente se isto tudo estiver relacionado ao seu trabalho.

