Edital de Chamamento – Super Aurora

o Supermercado Super Aurora LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 16.514.998/0001-82, solicita o comparecimento do Senhor Lourenço Gilenio Silva, portador da CTPS nº 058535, série 00025 / AL, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.443.484-47 ao estabelecimento desta empresa para retornar ao trabalho, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de caracterização de Abandono de Emprego, e consequentemente a rescisão do seu contrato de trabalho por justa causa, conforme dispõe o artigo 482, alínea “i”, da CLT.

