Curso de Gestão Financeira será ministrado em Costa Rica no período de 25 a 28 de setembro

No período de 25 a 28 de setembro, o Sebrae/MS – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – oferece o curso Gestão Financeira, que acontece a partir das 18h30 na sede da ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica.

A capacitação tem como objetivo auxiliar empresários no planejamento dos negócios e integração de ferramentas que permitam realizar o controle de recursos da empresa; organizar o fluxo de caixa; definir indicadores; avaliar demonstrativos de resultados; e formar o preço adequado do produto ou serviço oferecido.

Conforme o presidente da ACIACRI, Anderson Dias, entre os assuntos que serão abordados durante o evento será: Planejamento financeiro; Fluxo de caixa; Preço de venda; Demonstrativo de resultados e Análise de resultados.

O investimento é de R$ 180 e garante dois participantes por empresa (CNPJ) e duas horas de consultoria. As inscrições podem ser feitas na sede da ACIACRI, localizada na Rua Tércio Teixeira Machado, Nº 679, Centro e/ou pelo (67) 3247 1107.

O curso integra as ações do Associa MS, iniciativa conjunta entre Faems – Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso do Sul – e ACIACRI, Fecomércio/MS – Federação do Comércio do Estado do Mato Grosso do Sul, Governo do Estado por meio do PROPEQ – Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios – Governo de Costa Rica e Sebrae/MS.

Assecom

