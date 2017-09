Chapadão do Sul será sede do campeonato brasileiro de tiro

O Clube de Caça e Tiro de Chapadão do Sul, sediará neste final de semana 23 e 23, a 8ª etapa expressa da Liga Nacional de Tiro e a penúltima prova estadual de Trap.

Serão mais de 50 atiradores disputando cada prato em busca do título da etapa de Chapadão do Sul.

As provas terão início no sábado as 08hs00 e encerramento as 13hs00. No período da tarde as pestanas ficaram disponíveis para treinamentos.

No domingo as provas iniciaram as 08hs00 com e encerramento previsto para o período da tarde.

Os atiradores de Chapadão do Sul, são destaques a novel nacional e estadual desta modalidade.

Participaram da etapa de Chapadão do Sul:

São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Maracaju, Naviraí e Coxim.

O Clube de caça e Tiro, está localizado nos fundos da Algodoeira da Fazenda Campo Bom, após a divisa com GO.

