A Administração Jair Boni concluiu a pavimentação asfáltica do acesso à Ponte da Rua Joaquim Balduíno, ligando o Centro à AABB.

A ponte foi construída com recursos do governo do Estado e ajuda a melhorar o tráfego no sentido centro bairros.

O governador Reinaldo, atendendo a um pedido do prefeito Jair Boni, anunciou também a construção de uma terceira ponte, a da Rua Amin José, no mesmo córrego.

A atual de madeira será interditada nesta sexta-feira para evitar risco de acidente.

Comentários