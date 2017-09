Administração Municipal realizou reunião com arquitetos e engenheiros de Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Finanças e Planejamento realizou uma reunião com arquitetos, engenheiros civis e técnicos de Chapadão do Sul para tratar de assuntos relacionados a aprovação de projetos e agilidade na emissão de alvarás para construção.

A reunião que foi realizada na Prefeitura contou com grande presença dos profissionais, que puderam sanar dúvidas e dar sugestões sobre o assunto.

Também foram tratadas questões para alinhar o trabalho entre a administração municipal e os profissionais para concentrar esforços contra as obras irregulares que acontecem em Chapadão do Sul.

Ao final, foi passado um check-list para facilitar aos profissionais o protocolo de processos de obras na Prefeitura, afim de realizar um trabalho efetivo e menos burocrático.

Esteve presentes na reunião o secretário de Finanças e Planejamento Itamar Mariani, secretário adjunto de Infraestrutura Ricardo Bannak e a equipe de arquitetura e engenharia da Prefeitura Ana Paula Marafon, Paulo Coutinho e Krislien Zacarkim.

