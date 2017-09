A Sanesul informa que poderá haver falta de água nos seguintes bairros: Polo Empresarial, Flamboyant, Esplanada I, II E III

A Sanesul informa à população de Chapadão do Sul que, em virtude da necessidade urgente de conserto de bomba que abastece a parte alta da cidade, poderá ocorrer intermitência no fornecimento de água, hoje dia 20/09/2017. O retorno do abastecimento está previsto para as 17:00 horas. Os bairros que podem ser afetados são: Polo empresarial, flamboyant, Esplanada I, II e III.

É importante que a população economize água até que abastecimento seja normalizado.

Desde já a Sanesul agradece a compreensão de todos.

Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 67 6010.

