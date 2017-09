Reinaldo Azambuja e João Carlos inauguraram escola com capacidade de atender 1.200 alunos

O Governador do Estado Reinaldo Azambuja e o prefeito municipal de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, inauguraram nesta manhã a Escola CEP – Centro de Educação Profissional, a maior escola técnica do bolsão, com capacidade para atender 1.260 alunos.

Parcerias entre Governo do Estado, prefeituras e parlamentares de MS vem ganhando força na atual gestão estadual e proporcionando bônus aos municípios de MS. Nesta terça-feira (19.09), mais um exemplo de que a união faz a força, garantiu para Chapadão do Sul investimentos que ultrapassam R$ 12 milhões, injetados nas áreas de infraestrutura urbana, educação e habitação.

“A parceria que a gente construiu com a bancada federal, é uma prática que tem dado certo, somos o Estado que tem o maior número de convênios com a União, isso é recursos da bancada federal, o Estado dobra o valor, aqui mesmo temos o exemplo, para cada R$ 1 que o parlamentar coloca, nós dobramos o valor, isso possibilitou a Mato Grosso do Sul a ter 140 convênios para disponibilizar, então acho que valeu a pena”, disse o governador Reinaldo Azambuja.

O Estado entregou o Centro de Educação Profissional onde serão oferecidos cursos técnicos em Açúcar e Álcool, Agricultura e Informática, atendendo a demanda da atual vocação econômica da região. Futuramente, há previsão da implantação dos cursos em Administração, Agronegócio, Comércio, Eletrotécnica, Qualidade e Restaurante e Bar. Na forma presencial de ensino, o centro tem a capacidade de atender 1260 estudantes, simultaneamente, distribuídos nos três turnos de funcionamento. O investimento na obra foi de R$ 6.813.352,42.

Segundo o governador, a entrega – que faz parte do Programa Obra Inacabada Zero – também é resultado da parceria com a bancada federal. “Isso aqui era uma obra inacabada, está concluída e agora a gente firma uma parceria para fazer o ensino técnico profissionalizante, que ao meu ver é uma alternativa a mais para os jovens de Mato Grosso do Sul, especialmente Chapadão e região”, ponderou.

Também foi assinado convênio de autorização para obra de pavimentação asfáltica e drenagem das Avenidas Tocantins e Mina Gerais, no Bairro Parque União e restauração dos pavimentos de diversas ruas da cidade. A frente de trabalho também é resultado da união dos esforços do Governo de MS com prefeitura de Chapadão do Sul, sendo investidos R$ 1.800.000,00 e R$ 1.100.000,00, respectivamente. A autorização para abertura de processo licitatório da construção da E.E. Professora Lucia Gonçalves do Carmo com 14 salas de aula, valor estimado – R$ 2.219.630,05, também foi assinada.

“Já entregamos recentemente o asfalto da Usina Iaco, o que possibilitou a implantação da fábrica de açúcar, com investimento de R$ 14 milhões. Estamos fazendo o projeto executivo da Iaco para frente, ligando a BR-060”, completou Reinaldo Azambuja.

Lote Urbanizado

Entre outros investimentos entregues à população chapadense, Reinaldo Azambuja e o prefeito João Carlos Krug assinaram contratos do Programa Lote Urbanizado, parceria entre Estado e Município, que beneficiarão 16 famílias do loteamento Parque União, sendo destinado R$ 202.344,87 de recursos estaduais com doação do terreno pela prefeitura de Chapadão.

Para a aposentada Mariane Bohrz de Campos, 57 anos, a casa própria vai melhorar a qualidade de vida e fazer com que ela e seu filho saiam da casa que seu irmão cedeu, onde atualmente mora de favor. “Junto com o meu filho, nós mesmos vamos levantar. Tenho 57 anos, mas vou fazer a minha casinha com as próprias mãos e nem quero esperar os dois anos, vai sair antes. Recebo um salário mínimo, então é difícil pagar aluguel, luz, água e sobrar alguma coisa, agora vai sobrar alguma coisa né”, comemorou.

Aeroporto

Reinaldo Azambuja também se comprometeu com o prefeito João Carlos Krug na obra do receptivo do aeroporto de Chapadão do Sul. Hoje, as pessoas ficam ao relento no sol ou chuva na hora do embarque/desembarque. A previsão de investimento é de R$ 250 mil para prefeitura e mais R$ 250 mil do Governo do Estado.

“Agradeço a sensibilidade do governador em atender os nossos pedidos e hoje ele também lança a edital de licitação para conclusão da escola Lúcia Gonçalves do Carmo, que vai ser muito útil para a população de Chapadão do Sul, para o ensino médio e fundamental da nossa cidade. Em relação as vias da cidade, a nossa vontade de executar a obra e beneficiar a nossa população era muito grande, mas a força era pouca. Agora Governo do Estado vai nos atender. Obrigado governador”, concluiu o prefeito.

Participaram do cerimonial: vice-prefeito João Buzoli, secretária de Assistência Social Maria das Dores, secretário de Administração Dinho, secretário de Saúde João Nunes, secretário da SEDEMA Felipe Batista, secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário de Obras Ivanor Zorzo, secretário de Educação Guerino Perius, secretário de Finanças e Planejamento Itamar Mariani, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, controlador municipal Lucas Cabrera, vereador Paulo Lupatini, vereador Mika, vereador Vanderson Cardoso, vereador Anderson Abreu, vereador Alírio Bacca, vereadora Alline Tontini, vereador Toninho Assunção, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul Lauri Dalbosco, prefeito de Paraíso das Águas Ivan Xixi, prefeito de Costa Rica Waldeli dos Santos, prefeito de Paranaíba Ronaldo Miziara, representantes da Cruz Vermelha, Polícia Militar, Patrulha Mirim, Banda Municipal, IACO, UFMS, Conselho Municipal de Segurança, secretários adjuntos, diretores, servidores municipais e população sul-chapadense.

Beatricce Bruno/Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos ocorreionews

