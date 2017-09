Será inaugurada no dia 30 de setembro, durante a visita do Governador Reinaldo Azambuja a Figueirão, a primeira Creche do Município, que atenderá cerca de 35 crianças por turno, com idade de zero a quatro anos. O prédio da Creche tem área construída de 564,50 m². Para readequar o projeto da unidade educacional e poder terminar a obra, foi investido pela Prefeitura o valor estimado de R$ 500 mil reais.

*Assecom PMF

