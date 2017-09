Figueirão comemora 14 anos com três dias de intensa programação

As comemorações dos 14 anos de Figueirão acontecerão com três dias de intensa programação: Circuito de palestras, Copa de Laço Comprido, inaugurações de obras, final de Torneio de Futsal, Passeio Ciclístico, lançamento de novas obras e shows musicais serão oferecidos à população e visitantes gratuitamente nos dias 29 e 30 de setembro, e 1º de outubro.

No primeiro dia, sexta (29), já começam as competições do 4º Encontro Regional de Laço Comprido, realizado pelo Clube do Laço Rancho dos Tropeiros, com ‘vaca gorda milionária’, distribuição de mais de 10 mil reais em prêmios e Baile Carapé todos os dias com o Grupo Sociedade Brasileira. O 4º Encontro Regional de Laço Comprido que tem início às 15h 30min será transmitido ao vivo pelo Canal do Laço.

Antes disso, às 15h, acontece a final da Copa ‘Aniversário de Figueirão’ de Futsal e às 16h o lançamento do Projeto Escolinha de Futebol ‘Atleta Novo’, no Ginásio Municipal.

Para a noite do dia 29 estão programados shows com Victor Gregório & Marco Aurélio a partir das 21h e Show Baile com o Grupo Sociedade Baileira a partir das 23h no Clube do Laço Rancho dos Tropeiros.

No dia 30, sábado, a classificação dos competidores do Laço Comprido começa às 6h da manhã e a diversão às 21h com Show de Mariana Fagundes e Dudu Lino, e às 23h com Baile animado pelo grupo Sociedade Brasileira.

No dia 1º de outubro, domingo, as competições da final do Laço Comprido tem início às 7h, no Clube do Laço Rancho dos Tropeiros, ao mesmo tempo em que será dada a largada do Passeio Ciclístico que percorrerá as principais ruas da cidade.

Também no dia 1º, às 9h será aberta a 1ª Festa do Cupim e da Linguiça, inédita no Estado, e às 12h acontecerá a entrega das homenagens aos Tropeiros e Desbravadores da Pecuária da Região de Figueirão, no Clube do Laço Rancho dos Tropeiros.

Todos os eventos da programação de aniversário de Figueirão tem entrada franca.

Segundo o Prefeito Rogério Rosalin, que esteve na capital entregando pessoalmente alguns convites a lideranças e autoridades, a festa promete entrar para a história da cidade que recebeu mais de 16 milhões em obras e está de roupa nova para recepcionar os participantes da programação de aniversário. “A população de Figueirão tem o que comemorar. Queremos que todos se divirtam e brindem conosco as conquistas que tivemos juntos, até aqui!” completou.

Rosalin comentou ainda que espera que visitantes de todo canto do Estado venham para acompanhar os eventos que compõem a programação e aproveitem a hospitalidade da cidade. “A equipe da Prefeitura, dos apoiadores e a população de um modo geral estão se preparando para que tenhamos uma festa que vai ficar na história de Figueirão”, finalizou o Prefeito reforçando o convite.

Confira aqui a programação completa.