Em ciclo de ajuste, entidade projeta redução de 2,3% na produção de soja de MS na safra 2017/2018

O plantio da safra 2017/2018 de soja foi aberto oficialmente nesta segunda-feira (18), em Mato Grosso do Sul. Um evento na fazenda Agropastoril Jotabasso, em Ponta Porã, marcou o início da semeadura do novo ciclo.

No evento, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), apresentou as projeções para a nova temporada. De acordo com a entidade, neste ciclo deve ocorrer um aumento de 1,78% na área cultivada, que deve passar de 2,53 milhões de hectares para 2,58%, mas, em contrapartida deve ocorrer uma redução da produtividade média de 3,74%, passando de 56,1 sacas por hectare, para 54 sacas por hectare. Com isso, a produção deve cair das 8,5 milhões de toneladas da safra passada para 8,3 milhões de toneladas.