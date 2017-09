Dr. Wilson Pinheiro recebeu o a Comenda Advocatício

O Advogado de Chapadão do Sul, Wilson Pinheiro, recebi no último dia 14, a Comenda Advocatício da OAB de Mato Grosso do Sul e OAB Nacional.

A comenda é o reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos em prol da justiça sulmatogrossense e ao município.

A Comenda foi uma forma justa de homenagear as lutas e as conquistas, que o advogado abraçou juntamente coma sociedade local, como a batalha para a abertura da vara civil, construção do fórum, efeitos esses que ajudaram a alavancar o progresso da cidade.

Pinheiro foi uma pessoa que por diversas vezes, acompanhado ou não, esteve nos órgãos estaduais e federal, buscando as conquistas que tem hoje o Poder Judiciário do Município.

Para o presidente da OAB de Chapadão do Sul, Adjalma, essa premiação representa um marco histórico para toda classe advocatícia do município e o reconhecimento do trabalho que o Dr. Pinheiro fez para Chapadão do Sul.

A comenda foi entregue em sessão que teve a presença do presidente da OAB nacional, Cláudio Lamachia, do presidente da OAB-MS, Mansur Elias Karmeuche e todos os membros das OAB municipais.

Comentários