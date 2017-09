Acontece na próxima quinta-feira 21, a passagem de comando do 7º SGBM de Chapadão do Sul.

O Major Flávio Elias Ribeiro, será substituído pelo Tenente Eduardo Rachid Teixeira.

A Solenidade de transição do comando será às 09hs00, no quartel dos bombeiros de Chapadão do Sul, com a presença do alto comando da corporação e autoridades municipais.

Comentários