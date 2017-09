Chapadão do Céu está classificado para a fase semifinal do Brasileiro de Vôlei Feminino

Com uma campanha impressionante, a equipe de vôlei feminino da Escola Dona Amélia que está representando o Município e o Estado de Goiás nos Jogos Escolares da Juventude (brasileiro), obteve classificação na manhã desta terça feira(19), para a fase semifinal da competição.

Organizados pelo COB, os Jogos Escolares da Juventude são o maior celeiro de atletas olímpicos do País, revelando, a cada ano, novos talentos para o esporte brasileiro. Da delegação composta por 465 atletas do Time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016, um total de 52 já participaram dos Jogos Escolares da Juventude, entre eles Mayra Aguiar, Sarah Menezes, do judô, e Hugo Calderano, do tênis de mesa.

A competição reúne milhares de alunos-atletas de instituições de ensino públicas e privadas de todo o País. Consideradas as fases seletivas, os números chegam a mais de dois milhões de atletas e cerca de 4 mil cidades participantes.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) escolheu as cidades de Curitiba (PR) e Brasília (DF) para receber as etapas de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, respectivamente.

Em Curitiba – (12 a 14 anos) estão sendo disputadas as seguintes competições: Atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei, xadrez.

As atletas de Chapadão do Céu são comandadas pelo Professor José Fiorani e a Assistente Lívia Veloso.

Confira os resultados do Vôlei Feminino de Chapadão do Céu

Domingo dia 17.09

Chapadão do Céu 2×0 Piauí – Parciais 25×15 – 25×19

Segunda dia 18.09

Chapadão do Céu 2×1 Paraná ( Curitiba) – Parciais 25×12 – 21×25 – 19×17

Terça dia 19.09

Chapadão do Céu 2×0 RO – Parciais 25×21 – 26×24

