Carreta atropela 5 carros em parada de obra e mata duas pessoas na BR-463

Pelo menos duas pessoas morreram em acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (19) na BR-463, em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. De acordo com as primeiras informações que chegam de pessoas que passam pelo local e de policiais rodoviários federais, o acidente ocorreu perto do distrito de Sanga Puitã, em um trecho em obras.

Os carros estavam aguardando a liberação da pista no trecho que está sendo recapeado, em frente à fazenda Maggioni, quando foram atingidos por uma carreta, que não conseguiu parar a tempo. Entre os mortos está o condutor de um Fiat Uno verde, que ficou destruído.

Pessoas que passam pelo local gravaram imagens do acidente, como é possível ver no vídeo abaixo, e relatam que a carreta passou sobre os carros parados na pista. A carreta saiu da pista e permanece no local. Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros estão no local.