Inauguração do Centro Administrativo Municipal de Figueirão

Durante as festividades do aniversário de 14 anos de Figueirão, será inaugurado no dia 30 de setembro o Centro Administrativo Municipal “Núcleo de Secretarias Dr. Naldo-Luza Nascentes Guimarães”, que congrega diversos núcleos de trabalho, como Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, Biblioteca Municipal, Polícia Civil, Banda Municipal.

