Governador Reinaldo inaugura e lança obras hoje em Cassilândia

O Governador Reinaldo Azambuja compre agenda hoje na cidade de Cassilândia, a partir das 14hs40, quando será recepcionado no Aeroporto municipal pelo prefeito e lideranças política da cidade.

Na agenda do governador consta a assinatura do processo licitatório para a execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais e recapeamento de diversas ruas e avenidas da cidade. Assinatura para a construção de 48 unidades habitacionais do Programa Lote Urbanizado no bairro Balmot e a entrega da patrulha mecanizada.

Para o prefeito Jair Boni Cogo, a vinda do governador Reinaldo Azambuja na cidade para a liberação destas emendas, é um momento muito importante, pelo fato que Cassilândia, necessita muito do apoio do governo estadual, para recuperar a infraestrutura de toda a cidade.

