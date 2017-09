Deputado federal Elizeu Dionízio visita Figueirão e traz emenda de R$ 500 mil reais

O deputado federal Elizeu Dionízio (PSDB) esteve visitando Figueirão, na tarde da sexta-feira (15), quando foi recebido pelo prefeito Rogério Rosalin, pelos vereadores e pelos funcionários das diversas secretarias, no auditório da prefeitura.

O deputado evangélico, que é considerado amigo de Figueirão, já deixou aqui algumas emendas parlamentares e veio falar sobre essas mesmas emendas, mostrando como funcionam e o que o município precisa fazer para recebê-las, salientando que Figueirão está sempre apta a receber recursos, graças à gestão séria e competente da administração e principalmente ao empenho de seus funcionários.

“Não pude deixar de observar a harmonia que existe aqui entre os funcionários da prefeitura e os gestores, bem como a proximidade que existe entre legislativo e executivo, o que torna Figueirão uma cidade ímpar, que está inaugurando obras e lançando outras novas, a despeito da crise e da péssima situação financeira em que se encontra a maioria dos municípios”, disse o deputado.

Recentemente o deputado Elizeu destinou R$ 500 mil reais para a infraestrutura, para execução de drenagem e pavimentação no Bairro Nova Conquista, obra essa que já está com projeto pronto, sendo que o Governo do Estado também irá destinar R$ 500 mil reais para incrementar essa obra.

O deputado deixou pré-agendado com o prefeito Rogério a realização aqui em Figueirão, no mês de novembro próximo, do evento religioso “Caravana da Família”, que traz recreação (brinquedos infantis), espaço Saúde (com atendimentos em diversas áreas) e o Culto Religioso, possivelmente com o pastor Marco Feliciano, que também é deputado federal.

Fonte: Assessoria de Imprensa

