Deputado Eliseu Dionísio visita Paraiso das Águas e libera R$ 500 mil de emenda

O deputado Federal Eliseu Dionísio, visitou no último sábado o município de Paraíso das Aguas e manteve contato com o prefeito Ivan Xixi e vereadores.

A reunião realizada no gabinete do prefeito Ivan teve bons frutos para o município, que foi contemplado com uma emenda do deputado no valor de R$ 500 mil reais.

O prefeito municipal Ivan Xixi, agradeceu imensamente o deputado e afirmou que o valor vem em boa hora. “ Iremos destinar essa verba parlamentar para oba de infraestrutura n a região do Jardim Bom Jesus. Queremos agradecer ao deputado Eliseu Dionísio pela parceria e apoio ao nosso município”. Afirmou prefeito Ivan Xixi.

Comentários