Cumprindo agenda na Capital, secretária de Educação solicita novos cursos para Costa Rica e cobra a liberação da 3ª e 4ª parcela do Transporte Escolar

Na última quarta-feira, 13 de setembro de 2017, a secretária Municipal de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral acompanhada da coordenadora do Polo de Costa Rica – MS, professora Airta Platero, participaram de uma reunião na UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

As gestoras de Costa Rica estiveram reunidas com a chefe da Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de Professores, Edna Scremin Dias, com a chefe de Divisão de Educação a Distância, Daiani Damm Tonetto Riedner, e chefe da Divisão de Formação de Professore, Jaqueline Zarbato, oportunidade em que solicitaram novos cursos para o município.

Ainda na quarta-feira, a Profª. Me Manuelina Martins esteve na sede da Secretaria de Estado de Educação para cobrar o repasse da 3ª e 4ª parcela do convênio que libera recursos para o Transporte Escolar do município.

