CerradinhoBio é destaque no Prêmio Empresas Mais do Jornal Estadão

A CerradinhoBio é destaque novamente no cenário nacional. A empresa ficou em 1º lugar na categoria Destaques da Região Centro-Oeste do prêmio Empresas Mais, do Estadão, um dos mais importantes jornais do estado de São Paulo.

O prêmio foi entregue na quinta-feira, 14, em um evento que contou com a participação de representantes das maiores empresas do país, além de autoridades políticas, como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Elaborado em parceria com a FIA e a Austin Rating, o Empresas Mais analisa uma base de dados de 1,5 mil empresas e leva em consideração o desempenho econômico dos negócios e também iniciativas de governança corporativa.

“Esse prêmio mostra que estamos no caminho certo, com crescimento sustentável baseado em alta produtividade e disciplina de custos. Num Brasil que apresenta sinais de retomada, estamos prontos para voos ainda maiores.” Gustavo de Marchi – Diretor Administrativo e Financeiro da CerradinhoBio

Fonte: Assessoria CerradinhoBio

