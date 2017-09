Cassilândia comemora os mais de R$ 7,4 milhões em investimentos do governo estadual

Cassilândia (MS) – Depois de iniciar a agenda pelo Bolsão em Água Clara e passar por Inocência, Reinaldo Azambuja iniciou a tarde desta segunda-feira (18.9) em Cassilândia, onde o Estado está investindo mais de R$ 7,4 milhões. Durante solenidade, ele autorizou investimentos de R$ 2 milhões para execução de obras de recapeamento e drenagem de várias ruas do município.

Também assinou ordem de serviço para a construção de 48 unidades habitacionais pelo Programa Lote Urbanizado, em que o Governo do Estado estará investindo R$ 563,2 mil e a Prefeitura doou o terreno. Nesta modalidade de empreendimento habitacional, a edificação fica por conta do morador e ele não terá que pagar prestação pelo imóvel. A dona de casa Angélica Barbosa Martins é uma das contempladas pelo projeto. Com 28 anos e mãe de três filhos, ela está otimista com relação ao futuro ao projetar a conclusão da sua casa em menos de dois anos, que é o prazo máximo. “Daqui pra frente tudo vai melhorar”, afirmou.

Cassilândia também foi beneficiada pela entrega da Patrulha Mecanizada pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), investimento da ordem de R$ 145,5 mil. Foram entregues um trator agrícola 85 CV 4X4, uma grade aradora, um distribuidor de calcário e uma carreta agrícola que atenderão os agricultores familiares da região.

O governador vistoriou as obras de construção das pontes de concreto sobre o Rio Cedro na Rua Isaías Nogueira, no bairro Bom Jesus, e também na Rua José Rodrigues de Lima, no bairro Isanópolis. “São obras vitais, reivindicadas pelo prefeito Jair Boni e os vereadores. São pedidos antigos da população que estamos atendendo, para que os moradores possam trafegar com maior segurança e tranquilidade”, afirmou Reinaldo Azambuja. Serão investidos nessas duas pontes de concreto, no total, R$ 2,7 milhões.

“São obras lançadas pelo Governo do Estado que contribuem para o desenvolvimento social de Cassilândia”, afirmou o prefeito Jair Boni, que teve atendo mais um pedido feito ao Executivo Estadual. Reinaldo Azambuja autorizou a recuperação da Estrada das 7 Placas, que é municipal, mas que o Estado estará investindo R$ 2,5 milhões para melhorar as condições de tráfego do caminho usado pelos produtores da “nova fronteira agrícola” do município.

Outra obra solicitada por políticos e a comunidade de Cassilândia é a restauração do trevo de acesso a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na rodovia MS-306. A obra, orçada em R$ 1,9 milhão, começou a ser executada em julho deste ano e foi vistoriada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira. Ao falar sobre os investimentos no município, o governador destacou que é uma demonstração de que, mesmo diante da maior crise da história do País, o governo de Mato Grosso do Sul vem levando a todos os 79 municípios sul-mato-grossense investimentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Ele pontuou que, para isso, tem contado com a importante parceria dos prefeitos e dos parlamentares, que tem viabilizado recursos por meio de emendas.

Acompanharam o governador Reinaldo Azambuja em Cassilândia a vice-governadora Rose Modesto, os secretários Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e Ricardo Senna (adjundo da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), e os deputados estaduais Beto Pereira e Coronel David.

Paulo Yafusso e Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

fotos ocorreionews

