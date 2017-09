CAC terá atendimento ao público somente pelo turno da manhã nesta semana, 18 a 22

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Finanças e Planejamento informam a população sul-chapadense que o CAC, Central de Atendimento ao Contribuinte, estará com as atividades ao público suspensa no período da tarde nesta semana, entre os dias 18 e 22.

O motivo é devido a conferência dos dados para atualização do novo sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica em Chapadão do Sul, que trará mais modernidade e facilidades na hora da emissão.

Vale ressaltar que no período da manhã, das 7 às 11, o atendimento ao público funcionará normalmente nesta semana.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3562-5620, no turno da manhã. O CAC, Central de Atendimento ao Contribuinte, está localizada Av. Onze, nº 201. A Prefeitura e a Secretaria agradecem a compreensão de todos.

