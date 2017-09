Administração Municipal realizou reunião com escritórios contábeis para explicar novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica

Na última semana, aconteceu na sala de reunião da Prefeitura de Chapadão do Sul, uma reunião com representantes de todos os escritórios contábeis de Chapadão do Sul e alguns de cidades vizinhas, para explicar o funcionamento do novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica, que está sendo implementado do município.

Os responsáveis pelo novo sistema explicaram aos presentes o funcionamento do mesmo, que apresenta mais modernidade e agilidade na emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Em um clima de aprendizado, os representantes das empresas, também puderam sanar dúvidas.

Durante a reunião, esteve acompanhando todo o processo o secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Finanças e Planejamento agradecem a compreensão de todos os escritórios contábeis pela atualização de sistema. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3562-5610.

Assecom

