10ª Copa Alcinópolis de Futsal chegou ao fim no sábado com a equipe do Atlético Alcinopolense A campeão

No último sábado (16) aconteceu a grande final da 10ª Copa Alcinópolis de Futsal, realizada pela Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, departamento de desporto, na quadra de esporte da Escola Municipal Alcino Carneiro. A competição teve início dia 22 de agosto, com a participação de oito equipes apenas de Alcinópolis, que jogaram na categoria livre.

O Atlético Alcinopolense A levou a melhor e garantiu a 1ª colocação após vencer por 4X3 o Atlético Alcinopolense B. O Real Alcinopolense garantiu o 3º lugar na competição depois de vencer o Bigodon por 8X0. Além de troféu, as equipes vencedoras levaram para casa premiação em dinheiro doada pelo prefeito Dalmy Crisóstomo, secretário municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, vereadores Valdeci Passarinho, Angelo do Nicola e Weliton Guimarães e Auto Peças Sã Cristóvão no valore de R$1.000,00 para os campeões, R$500,00 para os vice-campeões e R$300,00 para o 3º colocado.

O artilheiro da partida, José Henrique, com 13 gols marcados pelo Atlético Alcinopolense, recebeu R$100,00, bem como o melhor goleiro, Carlos Gomes, da equipe Bigodon Futebol Clube. “Essas premiações só aconteceram graças a apoio dos Amigos do Esporte”, ressaltou o diretor de desporto, Valcimar Pereira.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva foi o doador do prêmio de maior valor, reafirmando assim o apoio as esportistas de Alcinópolis. “Já perdemos as contas de quantas competições já realizamos desde o início de nossa gestão e não iremos parar por aqui. Incentivar o esporte é uma de nossas grandes bandeiras e continuaremos com este trabalho”, garantiu o prefeito.

Além dos amigos do esporte, a competição contou ainda com o apoio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), o que viabilizou realizar uma competição grande e de sucesso.

“Hoje o sentimento é de gratidão por todas as parcerias e apoio para que mais um evento esportivo acontecesse. Estamos muito felizes com o incentivo ao esporte dado pelo Governo do Estado e Administração Municipal”, disse Valcimar.

Durante a final aconteceu também om jogo amistoso feminino, onde o SEIC de Camapuã venceu a equipe de Alcinópolis por 6X3. Marcou as finais também o sorteio de brindes doados pelos parceiros: Bicicletaria do Calango, Constru & Cia, Depósito de Bebidas São José, Farmácia Santa Maria, HBS Construções, Júlia Sorvetes, Loja Puro Charme, Móveis Calderan, Perfil Modas, Restaurante do Alceu, Serrana Móveis, Urban, Visiontec Som, Valcimar – Diretor de Desporto, Espeto & Cia, Restaurante Caipira e João da Silva Souza.

