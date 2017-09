Três Lagoas: Construção de fábrica poderá abrir mil vagas de novos empregos

As obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) da Petrobras em Três Lagoas devem ser retomadas dentro de três meses. Nesta semana, a estatal anunciou a venda da fábrica. Uma das exigências contidas no edital é de que o comprador conclua a fábrica de fertilizantes, cuja obra foi paralisada em dezembro de 2014, depois de a Petrobras romper o contrato com o Consórcio UFN3, formado pelas empresas Galvão Engenharia e Sinopec Petroleum.

Outra exigência é que o potencial investidor atue como produtor no segmento de fertilizantes nitrogenados. Além disso, tem que possuir patrimônio líquido mínimo de US$1 bilhão. De acordo com o senador Pedro Chaves (PSC/MS), que tem acompanhado o processo de venda da fábrica, a previsão é de que as obras sejam retomadas dentro de 90 dias. Ele acredita que a unidade será comprada por um grupo chinês, que já teria iniciado conversas com a estatal.

Ainda segundo o senador, a obra será retomada pela empresa Galvão Engenharia, que já dispõe de maquinários no canteiro da fábrica. Esse foi um dos acordos, conforme o senador, para que a obra seja logo concluída.

O parlamentar sul-mato-grossense disse que a retomada da fábrica vai demandar a contratação de cerca de mil trabalhadores. A Petrobras informou que a obra foi interrompida com 80,95% de avanço físico concluído.

ECONOMIA

Ainda segundo o senador Pedro Chaves, a empresa vencedora da licitação terá que pagar os fornecedores de Três Lagoas que, desde a paralisação da obra, não receberam seus créditos. A dívida soma R$ 36 milhões.

A retomada da UFN3 é aguardada com grande expectativa na cidade, já que a economia deve ganhar um impulso. Além do pagamento dos fornecedores, a retomada da UFN3 vai contribuir para a geração de empregos, bem como na atração de novas indústrias para o município. “Para concluir essa obra, vai ter uma injeção de R$ 2 bilhões. É uma cifra elevada que será movimentada na cidade e, em toda a nossa economia de maneira intensa, durante a conclusão da obra, inclusive com a geração de empregos. E depois de pronta, com a contratação de funcionários para o quadro permanente”, frisou.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Sueid Silva Torres, disse que a retomada da fábrica será importante para fomentar o comércio local e contribuir na geração de empregos. A presidente da Associação Comercial de Três Lagoas, Gláucia Jaruche, também aguarda com grande expectativa a retomada da fábrica, pois entende que será importante para o fortalecimento do comércio.

VENDA

A UFN3 será vendida em conjunto com a empresa Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa), localizada em Araucária (PR). A iniciativa faz parte do processo de saída integral da produção de fertilizantes, conforme divulgado no Plano de Negócios e Gestão 2017-2021 da Petrobras.

Todo o processo seguirá a sistemática de desinvestimentos da Petrobras, documento que está alinhado aos direcionadores do Tribunal de Contas da União, que detalha os procedimentos para a venda de ativos da companhia.

Ana Cristina Santos, JPNews

