Pauta da Sessão da Câmara Municipal de Chapadão do Sul desta segunda-feira 18

PAUTA PARA A 1165ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 18/09/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 18h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 72/2017 Vereador Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde, João Donha Nunes, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Quais Exames Laboratoriais e de Diagnósticos, são oferecidos pela Rede de Saúde Pública Municipal?

– E, quais Laboratórios e Clínicas são conveniados com a Municipalidade para oferecer estes exames?

Indicação nº 361/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos Ivanor Zorzo, solicitando a implantação de Semáforos nos seguintes pontos de nossa cidade:

– Rua Brasil com a Avenida Mato Grosso do Sul;

– Avenida Goiás com a Avenida Mato Grosso do Sul;

– Rua Brasil com a Avenida Rio Grande do Norte e

– Avenida Goiás com a Avenida Rio Grande do Norte.

Indicação nº 362/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual Paulo Corrêa, solicitando a liberação de Recursos Financeiros e Orçamentários para aquisição de um Aparelho de Ultrassom para nosso Município.

Indicação nº 363/2017 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando que seja feita a demarcação de solo de estacionamento para veículos na Avenida Onze.

Moção de Aplausos nº 33/2017 Vereador Professor Cícero

O Vereador Professor Cícero, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha, Moção de Aplausos ao Professor Cléber que está se despedindo de nossa cidade para assumir concurso em sua cidade natal.

Moção de Pesar nº 34/2017 Vereador Toninho Assunção

O Vereador Toninho Assunção, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha Moção de Pesar, à família do Senhor, Alzevir dos Santos Teixeira (Nelo), em decorrência de seu falecimento ocorrido em 04 de setembro do corrente ano.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

Mensagem nº 047/2017: Encaminha Projeto de Lei Complementar nº 09/2017 Executivo que “Dispõe sobre regularização de construções no Município de Chapadão do Sul – MS, e da outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES 15 DE SETEMBRO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa.

Comentários