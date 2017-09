Motorista de carreta morre em colisão na BR 060 próximo a Paraíso das Águas

Um motorista de uma carreta com placas de Aparecida de Goiânia (GO), da Real Transportadora, ainda não identificado, teve sua vida ceifada, ao ficar prensado na cabine da carreta que conduzia, em um acidente gravíssimo na rodovia BR 060, a 3 Km de Paraíso das Águas, sentido Chapadão do Sul.

Informações apuradas no local, apontam que uma carreta de transporte de cana, soltou o reboque e colidindo com a carreta que seguia atras, ambos sentido Chapadão do Sul.

O acidente ocorreu na descida do Rio Paraíso, próximo a entrada da fazenda do Adriano Loeff.

Neste momento equipe médica de Paraíso das Águas, policias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros estão no local.

A perícia de Costa Rica está à caminho do local.

Matéria editada para acréscimo de informações

Britonews

Comentários