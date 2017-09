Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Pense no seu êxito e não dê importância a boatos e impressões negativas. Você atravessa o melhor período material do ano. Com a nova colocação da lua e do planeta Vênus dentro do seu horóscopo solar, você estará melhor servido através das suas parcerias sociais.

TOURO – As influências não são propícias. Continue acreditando em você, assim tudo ficará mais fácil. No amor, procure controlar a sua impulsividade e pense mais antes de falar, assim, você não magoará a pessoa que ama. O planeta marte indica que as suas opiniões serão fortes e decisivas hoje

GÊMEOS – Dia em que deverá tomar muito cuidado com escritos e ao assumir compromissos. A saúde, nesta fase, necessita de maior atenção, bem como o campo profissional. As suas ideias devem estar em ordem para planejar melhor o seu futuro.

CÂNCER – Poderá ser premiado através de jogos, sorteios, loterias. Boas chances em competições esportivas. Obterá favor de pessoas religiosas. Você está com uma sorte incrível, portanto, valerá a pena acreditar mais nas oportunidades.

LEÃO – Você será beneficiado em questões comerciais. Por outro lado, procure não perder de vista seus principais objetivos. Quanto mais exigente você for com as pessoas com quem você se relaciona, mais amarga poderá ser a sua derrota.

VIRGEM – Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de segredos importantes e continue tendo confiança em si mesmo. Você deve sair mais de casa e procurar conhecer novas pessoas. A inquietude, devido a sua busca em querer fazer alguma coisa diferente, pode deixar você cansado.

LIBRA – Você deverá dar mais atenção à possibilidade de fazer novos e proveitosos contatos pessoais ou associar-se a alguém. Visite pessoas influentes e traduza em termos práticos, todas as suas ideias, aspirações e sonhos. Você provavelmente esteja precisando de um descanso.

ESCORPIÃO – Você deve neste dia, tomar uma atitude firme e autoconfiante quanto aos negócios e ser mais constantes em seus projetos. Você está atravessando uma fase importante na sua vida, e as influências positivas do seu planeta regente, continua dando para você a maior força para conquistar o seu verdadeiro objetivo.

SAGITÁRIO – Ascensão prevista durante todo este dia. Vá à luta e encare todos os obstáculos. Agindo imediatamente após pensar, você deverá abrir o seu próprio caminho. Em relação às coisas do amor, neutralidade.

CAPRICÓRNIO – Chances de progresso financeiro e profissional. A sua preocupação com o trabalho pode ser fundamentada, pois você, durante o período, atravessará uma fase difícil. Previna-se em relação à saúde, pois um simples resfriado poderá deixá-lo de cama.

AQUÁRIO – Pessoas amigas estão propensas a colaborar com seus projetos e aprimorar suas ideias. Receberá informações úteis e promissoras. Qualquer plano que você possa fazer em relação a uma possível viagem, encontra-se bem amparada.

PEIXES – Êxito nos assuntos religiosos estão previstos para você. Êxito no trato com pessoas de alto nível social e de inteligência. Durante o período, poderá ocorrer decepções no plano amoroso. Aproveite o dia para os estudos de modo geral.

Comentários