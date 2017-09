Durante as comemorações do 14º aniversario de Figueirão, será realizada a inauguração da Estação de Tratamento de esgoto e Lagoa de Decantação do municipio.

A obras que será inauguradas pelas autoridades no dia 30 de setembro esta orçada em R$ 1, 8 milhões de reais e, esta sendo construida pelo governo do Estado em parceria com a Funasa.

A sua inauguração constara com a presença do Governador Reinaldo Azambuja e do presidente da Sanesul