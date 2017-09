Prefeito Rogério Rosalin conquista verbas federais através de parlamentares

Nesta semana o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, esteve em Brasília convidando individualmente cada parlamentar para as festividades no município em comemoração dos 14 anos de emancipação político-administrativa.

Recebido em audiência, o prefeito teve a oportunidade inédita de convidar pessoalmente o presidente da república para o aniversário da cidade.

No aniversário de 14 anos de Figueirão quem ganha o presente é a população. As conquistas foram várias. Vale destacar os encontros com a deputada federal Teresa Cristina, que com uma proposta voluntária via Ministério da Integração Nacional conseguiu uma escavadeira hidráulica de 15 ton. Já com o deputado federal Elizeu Dionízio foi a conquista de R$ 500 mil reais para infraestrutura para construir pavimento e drenagem no Bairro Nova Conquista, obra essa que já está com projeto pronto, sendo que o Governo do Estado também irá destinar R$ 500 mil reais para incrementar essa obra.

Já com os senadores as conquistas também foram extremamente positivas, com o senador Pedro Chaves a conquista maior de Figueirão foi a disponibilidade do senador em ceder uma emenda para construção de uma planta frigorífica. Já com o senador Moka, que sempre atendeu as demandas do município desde a sua criação, desta vez ele estará destinando R$ 360 mil para a Saúde, verba de suma importância que fará a prefeitura economizar os recursos próprios que gasta no custeio da Saúde.

Para finalizar, o prefeito conseguiu junto à senadora Simone Tebet, uma emenda via proposta voluntária para adquirir um caminhão prancha para atender a Secretaria de Infraestrutura no transporte das máquinas pesadas até o local das obras.