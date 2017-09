Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Dom Pedro não resiste a Domitila. Bonifácio, Chalaça e Lurdes impedem o encontro entre Leopoldina e Domitila. Peter cuida de Wolfgang e Diara desconfia de que não se trata de uma doença. Cecília e Libério encontram uma prova da falsificação de seu jornal. Diara acusa Greta de ser a causadora do mal-estar de Wolfgang e a expulsa de casa. Bonifácio conforta Leopoldina. Em transe, Piatã descobre como chegar à aldeia das índias icamiabas. Joaquim elabora um plano para levar Anna e Piatã à aldeia em segurança.

PEGA PEGA

Malagueta guarda a mala com o dinheiro roubado em um armário de uma academia de ginástica. Dílson avisa a Madalena que contou a Dom que Sabine a insultou. Maria Pia confessa que ficou preocupada com Malagueta ao saber que Júlio havia se entregado. Dom avisa a Sabine para se afastar de Madalena e Cristóvão. Arlete leva Prazeres ao Carioca Palace para se formar no curso ministrado por Pedrinho. Adriano revela a Dom que Sabine não está bem de saúde. Arlete leva um susto ao saber que o passageiro de seu táxi é Eric e acaba sofrendo um acidente.

A FORÇA DO QUERER

Irene consegue despistar Elvira, que decide contar sua história com a vilã a um delegado. Ruy segue Ivan. Bibi pede que Alessia vigie Rubinho com Carine. Garcia se desespera com a proximidade de Solange/Irene. Elvira pede a Yuri que crie um perfil social na internet para ela. Ruy descobre o endereço em que Ivan está. Ritinha pensa em ir até a venda de Nazaré. Dantas aconselha Eugênio a deixar que Ivan siga com o processo de troca de nome. No consultório, Joyce discute com Eva e se recusa a ouvir Ivan. Alan conta para Jeiza que marcou um encontro com Selma. Zeca confidencia a Nazaré que pensa em voltar para Parazinho, e Abel gosta da ideia. Eugênio entrega a Ivan sua certidão de nascimento. Jeiza se incomoda ao saber que Zeca pensa em se mudar. Aurora não permite que Dedé visite Rubinho e chama a polícia. Irene revela a Silvana que está grávida.

OS DIAS ERAM ASSIM

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DO SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITES

Onur e Sherazade se encontram na delegacia e saem para conversar. Kerem e Bennu viajam juntos. Nilufer chora de tristeza e Onur a consola. Onur se enfurece e destrói o próprio quarto. Fusun visita Ali na prisão. Burhan vai à escola de Kaan. Kerem e Bennu tentam se reconciliar. Kaan se acidenta na cozinha. Engin vai socorrer Kaan e encontra Onur. Bennu e Seval discutem. Sherazade decide se casar com Engin. Kaan foge no meio da festa e vai ao encontro de Onur para pedir ajuda. Onur invade o casamento de Sherazade levando Nilufer e Kaan com ele. Sherazade desiste do casamento na última hora e fica com Onur.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários