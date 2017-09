Bispo emérito de Três Lagoas morre aos 85 anos no Paraná

Bispo emérito de Três Lagoas, Dom Izidoro Kosinski morreu na noite de sexta-feira (dia 15) aos 85 anos. Com a saúde debilitada pela idade, o quadro clínico dele se agravou devido a um acidente ocorrido há alguns anos.

O falecimento foi confirmado por representantes da Casa da Congregação da Missão São Vicente de Paulo, de Araucária (Paraná), local onde ele residia desde 2009. O corpo será sepultado na mesma cidade.

O paranaense Dom Izidoro Kosinski foi ordenado bispo em 24 de julho de 1981 e sua posse na diocese de Três Lagoas aconteceu no dia 9 de agosto do mesmo ano. Ele conduziu a diocese em Mato Grosso do Sul por 27 anos.

Aline dos Santos cgnews