Acidente no centro de Chapadão do Sul deixou motociclista ferida

No início desta tarde, a falta de atenção de uma jovem de 16, que estava pilotando uma Honda BIZ, acabou provocando uma colisão com uma VW Voyage, na avenida oito com a rua 23, no centro da cidade.

A Menina B.E., pilotando a BIZ subia pela Rua 23, quando por falta de atenção entrou na avenida e acabou colidindo lateralmente no Voyage, que subia a avenida e que tinha como condutor o Pedrinho churrasqueiro.

A jovem recebeu os primeiros atendimento do socorrista da Cruz Vermelha e a princípio, afirmava que estava bem, mas poucos minutos começou a sentir fortes dores de cabeça. O socorrista acionou os bombeiros que impendentemente fez a remoção da jovem ao hospital municipal.

A moto BIZ teve a frente toda destruída e o veículo ficou danificado a porta e lateral do motorista.

