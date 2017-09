Vazio Sanitário Após 90 dias de vazio sanitário, plantio de soja começa na segunda-feira

O período de vazio sanitário de 90 dias, encerra hoje (15) e o plantio de soja em Mato Grosso do Sul, começa oficialmente na próxima segunda-feira (18).

Foram 90 dias sem que os produtores pudessem plantar soja ou milho. A medida é uma forma de combater a ferrugem asiática, que é um fungo que causa perdas consideráveis de produtividade.

Quem descumpre a lei das normas do vazio, pode ser autuado pela Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e multado em ate mil UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul). A unidade teve seu valor estabelecido para o mês de junho em R$ R$ 24,66.

O período de 90 dias foi estabelecido considerando que o tempo máximo de sobrevivência dos esporos no ar é de 55 dias. O grão não pode ser plantado nesse prazo e, além disso, todas as plantas voluntárias – conhecidas como guaxas ou tigueras – devem ser eliminadas das propriedades, seja por meio de processos mecânicos ou químicos.

O lançamento oficial do plantio da soja no dia 18, acontece na Fazenda Jotabasso, em Ponta Porã. Na programação serão apresentados dados e estimativas de produção e produtividade para o cultivo de soja no próximo ciclo.

Na safra 2016/2017, a colheita de soja em Mato Grosso do Sul, foi de 9 milhões de toneladas, sendo recorde no Estado.