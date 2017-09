Profissionais das Escolas do Campo de Chapadão do Sul recebem formação pedagógica

A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e a Coordenadoria de Políticas Específicas para Educação ofereceram formação pedagógica a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e a todos os profissionais – diretores, diretores adjuntos, coordenadores e professores -, que atuam na educação do campo em Chapadão do Sul.

A formação pedagógica está acontecendo nos dias 14 e 15 de setembro, na FACHASUL, que cedeu o espaço, e tem como objetivo discutir a Educação no Campo em sua totalidade, evidenciando a legislação, a funcionalidade e a aplicação das especificadas dessa modalidade.

O encontro busca fortalecer a prática pedagógica diante dos desafios sociais e culturais, a fim de promover uma educação do Campo que oportunize o desenvolvimento local e global do cidadão.

A Secretaria de Educação busca dessa forma propor práticas emancipatórias que promovam uma educação no campo, para o campo e pelo campo, numa perspectiva global.

A formação pedagógica foi ministrada pelas profissionais Ana de Fátima Donato e Jucleides Silveira, que pertencem a Secretaria Estadual.

A secretaria adjunta de Educação, Maria Balbino, fez a abertura do encontro e ressaltou a importância das discussões propostas. Além da adjunta estavam presentes: diretora das escolas do Campo Vania Quirino, secretário adjunto das escolas do Campo Lucas Rodrigues e equipe.

Desse moto, a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação, firmam seus compromissos em oferecer aos profissionais a possibilidade de levar aos alunos uma educação de qualidade.

Comentários