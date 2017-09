Modelos da terceira idade realizaram desfile de moda no Conviver

A Secretaria de Assistência Social e o Conviver em comemoração à chegada da Primavera, realizou um desfile de modas com as modelos da terceira idade, na tarde desta última terça-feira, 13.

Com a parceria da loja Tecidos do Sul Confecções que cedeu sua coleção e a Mary Kay com as maquiagens, desfilaram 14 modelos de 58 anos a 91 anos.

Esteve presente a secretária da Assistência Social, Maria das Dores, que entrou no clima e abriu o desfile, demonstrando parceria com as vovós.

Esse desfile teve como objetivo valorizar a beleza da mulher idosa e elevar cada vez mais sua autoestima.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Assistência Social agradecem todos que colaboraram para a realização deste importante evento.

Confira a galeria de imagens clicando aqui.

