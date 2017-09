Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Bom ganho de dinheiro proporcionado pelo esforço nos negócios iniciados anteriormente. Cuidado com perigos de acidentes provocados por produtos inflamáveis. Os cuidados com a saúde devem ser levados em conta.

TOURO – O dia indica êxito em tudo que está relacionado com o seu progresso. Pode solicitar a colaboração alheia, que será prontamente atendido. Tendência a se iludir com os amigos. Procure distrair-se, inclusive praticando algum tipo de esporte do qual goste.

GÊMEOS – A posição da lua vai de favorecer. Cuidado com amor à primeira vista. Confie em si e fará associações que trarão bons resultados. Procure estimular mais os seus sentimentos e saiba que o terreno das emoções não é tão perigosa conforme você pensa ser.

CÂNCER – Dia propício ao sucesso na investigação de todo e qualquer assunto oculto e místico. Bom para as relações com pessoas da sua convivência. Você deve procurar se dedicar mais à família quando obterá deles o retorno ou o apoio que está precisando.

LEÃO – Bom dia para solicitar a casa própria em um órgão competente do governo, se ainda não a têm. Sucesso junto aos meios artísticos. Harmonia familiar. Há uma tendência para gastos desnecessários. Evite grandes promessas em espécie, mesmo para a pessoa amada.

VIRGEM – A influência do dia promete a você lucros em negócios e em empreendimentos ousados e, também favorece relações sentimentais. Sucesso social. Procure um maior entendimento dentro do seu ambiente de trabalho.

LIBRA – Procure evitar as ações violentas e as palavras ásperas. Dia favorável para novas amizades que o ajudarão a progredir. Sucesso nas associações, nos negócios, e nos assuntos de dinheiro. Para hoje, você deve se precaver contra o mau humor a que estará predisposto.

ESCORPIÃO – Dia em que poderá entrar em atrito com pessoas da família. Por outro lado, o sucesso profissional e amoroso será evidente. Uma notícia agradável sobre negócio ou encontro amoroso, vai lhe trazer satisfação.

SAGITÁRIO – Excelentes oportunidades de se realizar sentimental e financeiramente, Não discuta com os familiares, e também procure falar menos e ouvir mais, principalmente os conselhos vindos de pessoas mais velhas. Sucesso nas diversões e na vida romântica.

CAPRICÓRNIO – Não se torne insistente demais em suas pretensões, junto aos seus superiores. O dia de hoje será favorável somente para as relações familiares e com a pessoa amada. Se você está ligado às profissões voltadas ao intelecto ou às pesquisas, passará por um período gratificante.

AQUÁRIO – Tendência aos excessos de prazer, aos amores extraconjugais. Evite tais coisas para não ser prejudicado de um momento para o outro. Dia bom para passeios. Provável surgir uma oportunidade para uma viagem inesperada.

PEIXES – Tome cuidado com acidentes, causados por inflamáveis e corrosivos, e cuide de sua saúde e reputação. Muita energia e uma boa direção para os negócios, principalmente se você trabalhar em alguma atividade autônoma.

