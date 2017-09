Governo de Costa Rica em parceria com órgãos públicos, realiza Semana Municipal de Trânsito

Com o slogan “Pedestre Sua Mão é o Sinal”, o Poder Executivo por meio da Secretaria de Educação de Costa Rica – MS, Detran/MS – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul – e o Demutran – Departamento Municipal de Trânsito – em parceria com a iniciativa privada, demais órgãos públicos e entidades, vai promover no período de 18 a 22 de setembro de 2017 a Semana Municipal do Trânsito.

A Semana Municipal de Trânsito inicia com uma série de palestras nas escolas públicas e particulares, envolvendo a temática do trânsito. E ainda, haverá durante toda a semana, blitze educativas, teatros, além de entrevistas dos parceiros do projeto (autoridades civis, militares e voluntários do município) nas emissoras de rádio da cidade. Clique Aqui e confira a programação completa.

O grande dia de mobilização será na sexta-feira, 22 de setembro de 2017, a partir das 16 horas, quando será realizada a carreata que irá finalizar as ações da Semana Municipal de Trânsito. O ponto de concentração será no Centro de Eventos Ramez Tebet, a carreata seguirá pela Avenida José Ferreira da Costa e será finalizada no Parque Ecológico Villibaldo Rodrigues Barbosa “Viliboldo”.

Conforme a secretária Municipal de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, o objetivo da ação é promover uma mobilização do trânsito, realizando uma abordagem dos veículos, conversando com a população, em especial com os pedestres. “Queremos mobilizar as crianças também, para que elas possam levar seu aprendizado aos familiares”, explicou a gestora.

O diretor do Demutran Deoclécio Paes da Silva complementa que “o objetivo é orientar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e alertando sobre como as escolhas podem acarretar em sérias consequências”.

“A nossa intenção sempre é trazer a reflexão. Nós, como Poder Público, temos que proporcionar o trânsito seguro ao cidadão, mas precisamos da participação efetiva de todos em relação as suas escolhas. A partir do momento que você vem com reflexão é diferente e didático. Você aponta os principais problemas, sem apontar dedo para A, B ou C, gerando reflexão. A partir do momento que o motorista reflete, ele muda os seus atos no trânsito”, ressalta a coordenadora do Trânsito, Dulcinéa Rosa.

Conforme o diretor da agência do Detran em Costa Rica, Limiro Paulino, toda a programação envolve pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de veículos motorizados. Palestras e blitze educativa marcam a Semana Municipal de Trânsito, que tem um apelo social e objetiva envolver a sociedade em prol da vida. “É o momento de se refletir e tomar atitudes seguras no trânsito, pensando na cidadania. É uma semana em que motoristas e pedestres deverão rever alguns conceitos”, salienta.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa parabeniza todos os envolvidos nesta importante ação e ressalta que a iniciativa busca levar a reflexão sobre o nosso comportamento em relação ao trânsito, bem como, promover uma mobilização da necessidade de um trânsito mais seguro. “Um trânsito com mais segurança, depende exclusivamente de nós. Por isso o Governo Municipal se preocupa em estar estudando novas alternativas para trânsito de Costa Rica com ações como a Semana Municipal do Trânsito”, enfatizou Waldeli ao convidar toda a população costarriquense para se engajar nessas ações.

