Governador visita Chapadão do Sul na terça-feira para inaugurar CEP e assinar convênios

O Prefeito João Carlos Krug confirmou que está agendada para a próxima terça-feira, dia 19, uma importante visita do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja a Chapadão do Sul para inaugurar o Centro de Educação Profissional e assinar convênios com a Prefeitura para novos investimentos no município.

De acordo com a agenda divulgada, a chegada ao município está marcada para às 10h30 da manhã. Às 10h45 com a presença de autoridades locais e a população, o governador fará a inauguração da obra de construção do Centro de Educação Profissional, – CEP localizado na Avenida Paraná, no Bairro Sibipiruna, que recebeu investimentos de mais de R$ 6 milhões.

Reinaldo fará a assinatura de contrato com as 16 famílias de Chapadão do Sul beneficiadas pelo Programa Lote Urbanizado.

A agenda em Chapadão do Sul ainda prevê:

– Assinatura de autorização para realização de convênio para obra de pavimentação asfáltica e drenagem das Avenidas Tocantins e Minas Gerias no Parque União – Parceria Governo do Estado / Prefeitura – Investimento de R$ 1.800.00,00;

– Assinatura de autorização para a realização de convênio para obra de restauração funcional do pavimento em diversas ruas do município – Investimento de R$ 1.100.000,00;

– Assinatura de autorização para abertura de processo licitatório para conclusão da construção da E.E. Professora Lucia Gonçalves do Carmo com 14 salas de aulas – Valor estimado: R$ 2.219.630,05;

O governador deverá almoçar com autoridades e às 13h30 participa da inauguração da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas Ruas Azaléia, Flores do Campo, Margaridas, Tulipas e Coqueiros.

Ainda segundo a agenda, às 14 horas Reinaldo deixa Chapadão do Sul a caminho do município de Aparecida do Taboado.

