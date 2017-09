O Município de Cassilândia recebe nesta segunda-feira 18, a visita do governador do estado, Reinaldo Azambuja, acompanhado de secretários estaduais e deputados, que ao lado do prefeito Jair Boni Cogo, estarão entregando 48 terrenos com alicerce no bairro do Balmant e lançar as obras de construção de pontes no Córrego do Cedro.

A chegada do governado está prevista para as 14hs00 (ms) no aeroporto da cidade, onde será recepcionado pelo prefeito e demais autoridades do município.

Comentários