Final da 10ª Copa Alcinópolis de Futsal é neste sábado, 16

Neste sábado (16), a partir das 18h, na quadra de esportes da Escola Municipal Alcino Carneiro, acontecem os jogos finais da 10ª Copa Alcinópolis de Futsal “categoria livre”. A primeira partida da noite será um jogo amistoso de futsal feminino “categoria de base”, entre Alcinópolis e a equipe da SEIC de Camapuã. Logo em seguida será a vez da disputa do 3º lugar entre as equipes Real Alcinopolense X Bigodon F.C. A grande final acontecerá entre as equipes do Atlético Alcinopolense (A X B).

O Atlético “A” classificou para a final após vencer na semifinal a equipe do Real pelo placar de 04×02, já a equipe do Atlético “B” empatou em 1×1 no tempo normal de jogo com a equipe do Bigodon F.C., levando a disputa para os pênaltis onde venceu o adversário pelo placar de 3×2. .

A 10ª Copa está sendo realizada pela Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Desporto, com a parceria da Fundação de Desporto e Lazer de MS (FUNDESPORTE).

Além de troféus, haverá também um total de R$2 mil em premiações em dinheiro para as equipes classificadas em 1º, 2º, 3º lugar, também para o artilheiro e melhor goleiro. Toda premiação em dinheiro foi patrocinada pelos parceiros do esporte:

Informamos a todos que as 300 primeiras pessoas que chegarem à quadra da EMAC para assistirem aos jogos receberão um número para sorteio de brindes, mas ressaltamos que a pessoa sorteada deverá estar presente, caso contrário, será feito novo sorteio.

