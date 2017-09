Figueirão entrega 50 casas populares à população

Uma das ações mais esperadas durante os festejos dos 14 anos de Figueirão é a entrega para a população de 50 casas populares, que foram conquistadas com muito empenho pela gestão atual, numa ação conjunta com os Governos Estadual e Federal, e que vão realizar o sonho da casa própria de muita gente, proporcionando vida mais digna a 50 famílias figueirãoenses.

A solenidade das entregas da chaves ocorrerá no próximo dia 30, as 08hs45, na Praça Municipal, com a presença do Governador Reinaldo Azambuja, deputados estaduais e federal.