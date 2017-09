Ex-prefeito de Chapadão Luiz Felipe Barreto é multado pelo TCE

O TCE/MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) analisou 29 processos em sessão e decidiu punir com multas gestores e ex-gestores públicos que somam somam 590 Uferms (R$ 14.118,70), incluindo a atual Secretária de Assistência Social da Prefeitura de Dourados, Ledi Ferla, e o ex-ordenador de despesas da Prefeitura de Chapadão do Sul, Luiz Felipe Barreto de Magalhães.

Já o ex-ordenador de despesas da Prefeitura de Chapadão do Sul, Luiz Felipe Barreto de Magalhães, foi multado em 30 Uferms (R$ 717,90), por decisão do conselheiro Jerson Domingos. Ele constatou irregularidade no procedimento licitatório nº 118/2016 com a formalização do contrato nº 321/2016 celebrado entre o município e a empresa Granfer Caminhões e Ônibus Ltda para a aquisição de um ônibus para atender Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda de acordo com o TCE, após publicação no Diário Oficial Eletrônico da Casa, os gestores e ex-gestores poderão entrar com pedido de recurso ou revisão, conforme os casos apontados nos processos.

campograndenews Paulo Nonato de Souza –

