Em homenagem ao dia do Idoso Câmara realizará Sessão Solene na próxima segunda-feira

Na próxima segunda feira a Câmara Municipal de Chapadão do Sul realizará uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional do Idoso, a sessão foi instituída por meio do Decreto Legislativo de nº 52/2013 e será realizada as 19h na Câmara Municipal. Na oportunidade serão homenageados idosos de Chapadão do Sul que receberão um Diploma de Louvor pela longevidade e contribuição prestada ao desenvolvimento de nosso Município.

Confira abaixo os homenageados:

Carlos Henrique Levay Marcello

Celito Pedro Braganholo

Ceneida Kellm Zanella

Getúlio Edimar Penno (In Memoriam)

Jeronimo Batista Neto

Norilda Rotilli Bandeira

Pedro Martins Guerra

Selvino Rotili

Valmir Santi

Comentários