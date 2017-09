Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação acontece neste sábado, 16, em Chapadão do Sul

Chapadão do Sul fará parte da Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes.

O período da campanha será de 11 a 22 de setembro, com o Dia D no 16 de setembro.

Todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos devem comparecer a unidade de saúde do seu bairro para a atualização do esquema vacinal.

No dia D, as seguintes unidades de saúde estarão funcionando das 8h às 17h:

– ESF Esperança;

– ESF Planalto;

– ESF Central (entrada pela Rua 10);

– ESF Flamboyant;

– ESF Sibipiruna;

– ESF Saudelar.

Para realizar a vacinação, os responsáveis não devem esquecer de levar o cartão de vacina e o cartão do SUS.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Saúde apoiam a campanha. Mais informações podem ser solicitadas através do telefone (67) 3562-6600

