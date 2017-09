Confira o resumo dos capítulos das novela de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Samantha se irrita com Tina, e Keyla oferece ajuda a Tato. Anderson tenta conversar com Tina. Bóris despista Malu. Keyla repreende o comportamento de Tato. Samantha flerta com Anderson. Tato pede ajuda a Aldo, mas o pai expulsa o rapaz de casa. Tina e Keyla têm uma crise de ciúmes pela proximidade entre Ellen e Lica, e Benê fica confusa. Ellen dorme na casa de Lica. Ellen pede ajuda a Keyla para a organização da Balada Cultural. Ana Maria conversa com Lica sobre seus sentimentos por Bóris. Lica pede para falar com Clara. Anderson recebe um presente de Samantha. Tato entrega a Dóris o documento com a falsa assinatura de Aldo.

NOVO MUNDO

Anna e Joaquim conseguem deixar o navio em chamas, mas acreditam que Thomas não tenha conseguido escapar com vida. Greta se desespera por ter sido abandonada e Diara a conforta. Ferdinando sofre com sua atitude. Bonifácio lê o falso artigo de Libério e alerta Dom Pedro. Cecília afirma que foi Sebastião quem sabotou o jornal. Matias garante a Idalina que quer se vingar de Sebastião. Dom Pedro ordena o fechamento do jornal de Libério, acusado de conspiração. Domitila usa um disfarce para ir ao encontro de Dom Pedro. Leopoldina vê Francisco e Benedita, e decide ir até o Paço. Greta volta a envenenar Wolfgang. Teçá e outras índias conduzem Anna até uma caverna.

PEGA PEGA

Rômulo apoia Júlio. Madalena fica arrasada quando Sabine lhe oferece dinheiro para se afastar de Dom. Eric diz a Domênico que desconfia de Cíntia e Malagueta. Maria Pia afirma a Dom que não deixará ninguém machucar Madalena. Júlio recebe uma intimação da polícia. Santana entrega a Malagueta o número do processo do acidente de Mirella. Mônica cobra o dinheiro de Malagueta. Sandra Helena briga com Gilda por causa de Agnaldo. Antônia deduz que Isabel está lhe evitando e acha estranho. Madalena conta a Edílson sobre a visita de Sabine e as acusações que a mãe de Dom lhe fez. Timóteo alerta a Malagueta que o cerco está se fechando. Malagueta tenta retirar sua mala de dinheiro de dentro de uma parede.

A FORÇA DO QUERER

Os traficantes resgatam Rubinho do hospital e Sabiá aconselha Bibi a deixar a comunidade com o marido. Silvana afirma a Dita que enfrentará Irene, caso a vilã se aproxime de Eurico. Rubinho volta para o Morro do Beco. Ruy se irrita quando Ritinha se preocupa com Zeca. Zeca conversa com Ritinha e pensa em voltar com ela para Parazinho. Bibi avisa a Aurora que fugirá com Rubinho e Dedé. Dantas orienta Ivan sobre a alteração do nome em seus documentos. Selma visita Bibi. Zeca comenta com Guto e Abel que descobriu que fizeram intriga contra ele em seu antigo emprego. Bibi se prepara para fugir com Rubinho, mas alerta o marido sobre seu comportamento. Neide explica para Zeca que chegou a hora de a profecia do índio se cumprir. Selma e Alan se reconhecem. Zeca vai ao aquário ver Ritinha. Elvira surpreende Irene no estacionamento de um shopping.

OS DIAS ERAM ASSIM

Resumo do penúltimo capitulo não liberado pela emissora.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Maciel lembra a Frida que a advertiu para que não tentasse nada com o herdeiro (referindo-se a João Manuel). Gabriel pede a Juliana que chame Rebeca, pois quer pedir perdão a sua verdadeira mãe. Frida diz ao Maciel que Rosália já sabe que ele trocou os bebês no hospital, pois Caetana contou a ela. Furioso, Maciel jura que Caetana vai pagar por não ter mantido a boca fechada. Rebeca e Maria Madalena chegam ao hospital para ver o Gabriel e ele pede perdão a Rebeca. Maria Madalena pergunta por que ele voltou a lutar e ele explica que precisava pagar a dívida que tem com Maciel. Frida pede a Liberdade que consiga um advogado que a represente na audiência do divórcio, que certamente Otávio impetrará contra ela. Liberdade diz que primeiro terá que demonstrar que está curada, e explica como ela terá que agir diante dos diretores do hospital. Ana Cristina comenta com Otávio sobre a pinta que Fernadinho tem nas costas e da possibilidade do menino ser seu filho. Otávio, depois de ver a pinta, diz que seria monstruoso se suas suspeitas fossem verdadeiras. Otávio também questiona se, em caso das suspeitas se confirmarem, quem teria sido o responsável por tamanha barbaridade.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Luiz enfrenta Amélia, diz que Fernanda é um lixo, mas em nenhum momento a reconhece. Marisa está decidida a fazer uma cirurgia plástica. Lupe diz a Amélia que Luiz está casado e nunca a amou, por isso deve desistir da ideia de reconquistá-lo. Carlos pede a Pedro que confie em suas intenções com Fernanda. Apesar de pensar que a diferença social entre eles é um obstáculo, Pedro aceita o namoro e adverte que não será nada fácil convencer Amélia. O Sr. Fernando diz a Mariana que está arrependido de ter afastado Amélia do convívio com a família. Mariana, enciumada e cheia de rancor, diz ao pai que ele nunca lhe deu valor. Mariana está a ponto de agredir Branca e ameaça demiti-la. Branca enfrenta Mariana e diz que a vida se encarregará de cobrar por todo mal que ela tem causado. Fernando ao saber que Amélia está na cidade. Fernanda pede a Pedro que não comente com Camila que ela e Carlos são namorados, mas não explica o motivo. Amélia mente para Fernanda quando afirma que Pedro também está de acordo que o melhor para ela é que não volte a ver o Dr. Carlos. Pedro diz para a irmã Rosaura que gostaria de ter a seu lado uma mulher que o amasse de verdade. Fernanda fica furiosa quando Camila sai com Carlos. Hernani sugere a Mariana que peçam judicialmente o impedimento de seu pai por demência senil. Amélia está feliz porque Lupe conseguiu uma entrevista de trabalho para Fernanda.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Ali rouba a fábrica de Burhan para pagar dívida de jogo. Cobrador denuncia Eda à polícia e ela o mata. Onur e Engin disputam a atenção de Sherazade. Eda liga para Sherazade e revela tudo que fez contra ela. Bennu encontra Eda na garagem, dentro do carro. Burhan descobre que foi roubado por Ali e Gani. Sherazade diz a Engin que não o ama.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

BELAVENTURA

Otoniel, Enrico e Carmona muito emocionados diante de Lizabeta. Pietra implora a Fernão que a ajude a encontrar a caixa. Lizabeta pergunta por Jacques. Mistral comenta com Elia que a princesa Lizabeta acordou. Accalon, Daros, Gregor e Tácitus fazem a busca na floresta atrás de Pietra. Eles se detêm ao verem no solo um pano com sangue. Lizabeta conta a Enrico que Merlino deu algo para ela beber antes de adormecer. Otoniel conta a Cedric que Lizabeta despertou e ele se surpreende. Dumas pergunta à Tamar se a promessa de casamento entre eles foi mesmo desfeita. Tamar assente, sorrindo. Dumas beija a mão de Tamar. Cedric vai até a prisão onde está Gonzalo e o acusa de ser o invasor do castelo e que colocou a flecha no trono do rei e o sangue na cama da princesa Carmona para fragilizar o rei. Gonzalo nega e jura ser inocente e diz que Nodier está tentando achar um culpado. Gonzalo diz que foi ao castelo saber informações da família de Brione e declara que fez isso por amor a ela. No castelo de Valedo, Laurinda se encontra com Pietra e pergunta o que ela está fazendo lá. Pietra pede ajuda e diz que foi arrastada por lá por Fernão. Dulcinéa mexe em algumas trouxas de baús antigos e retira roupas velhas. Falstaff aparece e diz que não há necessidade daquilo e que irá arrumar vestes novas para ela. Dulcinéa pede que ele pare de ser dissimulado e afirma que a gravidez foi o primeiro passo para suas irmãs desaparecerem. Lizabeta diz à Elia que precisa ver Enrico. Otoniel manda trazer Severo, Marion, Jacques, Leocádia e Arturo na sala do trono para dizer que não haverá guerra entre eles. Jacques pede para ver Lizabeta e Otoniel nega e pede para esquecê-la. Enrico está na floresta a procura de Pietra. Carmona reclama com Cedric que Enrico não vai descansar enquanto não trouxer Pietra de volta ao castelo. Mistral diz a Jacques que ele deveria ter voltado para o castelo com sua família. Jacques diz que não será cúmplice de seu pai. Jacques está prestes a ir embora do castelo quando Lizabeta grita seu nome. Os dois se abraçam e se beijam. Pietra finge que dorme, quando Fernão se aproxima com um prato de comida. Quando Fernão vai levantar Pietra, ela tira a adaga e encosta no pescoço dele e diz para leva-la até a caixa de sua mãe.

O RICO E LAZARO

Nitócris chega e tenta socorrer o rei. Cínico, Belsazar finge que o soberano passou mal do nada. Matias e os familiares procuram por Saul nas ruas da Babilônia. Zac encontra Nebuzaradã e avisa que se vingará de Asher. Neusta avisa que chegou a hora de Joaquim fugir com Edissa. A rainha de Judá tenta distrair o guarda da prisão. Em conversa com Zac, Nebuzaradã e Sammu-Ramat propõem um plano de assassinar Evil-Merodaque para culpar Asher. Ilana se preocupa com o sumiço de Saul. Nabucodonosor se recupera e fala do afronto de Belsazar. Perplexo com as atitudes do filho, Nabonido diz que Nitócris criou um monstro. Irritado, Zac chega em casa e despreza Malca. Decepcionado, Absalom bebe na Casa da Lua. Matias procura Gadise e conta que Saul sumiu. Asher se oferece para ajudar a procurar o menino. Ebede-Meleque diz que Joaquim precisa ter cuidado. Neusta diz que o príncipe fugirá com Edissa pela manhã. Gadise procura pelo filho no palácio. Malca enfrenta Zac. Gadise reclama com Matias por deixado Saul fugir. Enquanto procura por Saul, Dana é atacada por um estranho e levada para um beco.

