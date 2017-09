Acidente entre Costa Rica e Chapadão do Sul ceifou vida de motorista

Por volta das 4h30 da manhã desta sexta-feira (15), o Corpo de Bombeiro de Costa Rica foi acionado para atender um tombamento de uma carreta 9 eixos tanque na MS 223, sentido Costa Rica para Chapadão do Sul.

Os bombeiros se deslocaram com duas viaturas, sendo uma de resgate e outra de combate a incêndio com as ferramentas necessárias para resgate. Chegando no local, os bombeiros encontraram uma carreta tanque tombada usada para transportar vinhaça e que estava vazia, quando saiu da pista e tombou na rodovia, ficando o motorista preso às ferragens, o que causou sua morte.

Com o tombamento, o veículo esmagou o condutor Antônio Lelis da Silva, de 41 anos, de 41 anos, levando a óbito imediatamente. Ele era morador de Costa Rica e a carreta tinha placa de Londrina/PR.

O Corpo de Bombeiros fez o isolamento no local e uma linha de incêndio, visto que estava acontecendo vazamento de Combustível. Após acessar a cabine lateralmente, o corpo do motorista foi retirado. A ação durou cerca de 1 hora.

A equipe que atendeu esta ocorrência contou com a participação do Sargento Guedes, Sargento Inácio, Soldado Uchoas e Soldado Escobar.





