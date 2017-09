Prefeitura de Paraíso das Águas promove 1º Passeio Ciclistico “O homem, a natureza e a bike” no dia 1º de outubro

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, através da secretaria municipal Educação, Cultura, Esporte e Lazer e coordenação municipal de Esportes, confirmou a realização do 1º Passeio Ciclistico “O homem, a natureza e a bike”, no dia 1º de outubro de 2017.

O evento que faz parte da vasta programação de Aniversário do Município, tem previsão de iniciar às 07h da manhã, com saída da Praça Central de Paraíso das Águas e seguir uma rota programada, com pontos de apoio, na área rural de Paraíso das Águas.

De acordo com o coordenador de Esportes, Sebastião Rodrigues, o percurso deve ser de 20 Km e contará com total apoio da equipe Nasa de Ciclismo (equipe de ciclismo de Paraíso das Águas), com atletas já preparados e experientes.

As incrições são gratuítas e devem ser feitas pelo telefone: 67-3248-1046 ou pessoalmente na secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e as 50 primeiras inscrições já garantem a medalha de participação.

“Dependendo do êxito deste nosso passeio cliclistico, vamos promover outros ainda este ano. É uma satisfação para nossa gestão investir no apoio ao esporte. Neste ano, podemos afirmar que batemos recordes de eventos esportivos e lazer para as famílias paraisenses. Com o apoio de nossos grandes atletas locais, conseguimos realizar brilhantes eventos desta natureza”, informou o prefeito Ivan da Cruz Pereira “Ivan Xixi” (PMDB).

O evento também conta com apoio da Câmara Municipal de Paraíso das Águas e da equipe de ciclismo de Paraíso das Águas – Equipe Nasa de Ciclismo. O jeito é preparar uma bike e participar deste passeio ciclistico, é mais saúde e qualidade de vida.

Britonews

